Депутаты освободили от турналога гостиницы с беженцами в Екатеринбурге

ЕАН сообщал, что 26 ноября 2024 года депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили введение туристического налога в городе. Он начал действовать с 1 января 2025 года. Поначалу ставка по нему составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3%, максимум — 5%. Минимальный размер платы в день с человека — 100 рублей. Деньги планируется направлять на развитие туризма. По расчетам мэрии, только за 2025 год в казну поступит около 84 млн рублей.