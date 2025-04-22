Депутаты освободили от турналога гостиницы с беженцами в Екатеринбурге

Екатеринбургская городская дума приняла поправки в закон о турналоге, по которым от уплаты взносов освобождаются пункты временного размещения беженцев. Об этом сообщает корреспондент ЕАН, присутствующий на заседании.
«Предлагается предоставить льготу в виде освобождения налогоплательщиков от уплаты туристического налога в отношении услуг по временному проживанию физических лиц в пунктах временного размещения, на основании постановления правительства Свердловской области “Об организации временного социально-бытового обустройства лиц, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Свердловской области”, — говорится в документе.
В мэрии ранее подсчитали финансовые потери от поправок. По оценке чиновников, в 2025 году в городскую казну не поступит 419,9 тыс. рублей; в 2026 году — 973,2 тыс. рублей; в 2027 году — 1 млн 515,8 тыс. рублей.
ЕАН сообщал, что 26 ноября 2024 года депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили введение туристического налога в городе. Он начал действовать с 1 января 2025 года. Поначалу ставка по нему составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 — 3%, максимум — 5%. Минимальный размер платы в день с человека — 100 рублей. Деньги планируется направлять на развитие туризма. По расчетам мэрии, только за 2025 год в казну поступит около 84 млн рублей.