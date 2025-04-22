Сверхдоходы екатеринбуржцев спасли бюджет города от дефицита

Бюджет Екатеринбурга по итогам 2024 года был исполнен с профицитом в 5,2 млрд рублей за счет сверхплановых поступлений от налогов. Об этом сообщает корреспондент ЕАН, находящийся на заседании.
С докладом об исполнении бюджета перед депутатами выступила директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева. С ее слов, доходная часть бюджета составила 88,9 млрд рублей. Половина от этой суммы поступила из федерального и областного бюджетов. За прошлый год из городской казны потратили 83,29 млрд рублей. Таким образом, по итогам года в бюджете осталось 5,2 млрд рублей. Некоторые депутаты даже переспросили Турунцеву, действительно ли у городского бюджета образовался профицит. Следует отметить, что долгие годы городские власти закладывали дефицитный бюджет.
Турунцева также отметила рост сверх плана по некоторым статьям. Например, по земельному налогу исполнение превышено на 6,2% от запланированного объема. На фоне сверхдоходов на 9,3% сверх плана удалось повысить сборы с налогов на доходы физических лиц. Поступления от аренды земельных участков оказались на 2,8% выше прогнозируемых. При этом по расходной части бюджет был исполнен на 97% от плана.