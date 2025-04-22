Сверхдоходы екатеринбуржцев спасли бюджет города от дефицита

С докладом об исполнении бюджета перед депутатами выступила директор департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева. С ее слов, доходная часть бюджета составила 88,9 млрд рублей. Половина от этой суммы поступила из федерального и областного бюджетов. За прошлый год из городской казны потратили 83,29 млрд рублей. Таким образом, по итогам года в бюджете осталось 5,2 млрд рублей. Некоторые депутаты даже переспросили Турунцеву, действительно ли у городского бюджета образовался профицит. Следует отметить, что долгие годы городские власти закладывали дефицитный бюджет.