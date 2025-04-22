В Екатеринбурге запретят застройку в историческом центре

Защитная зона охватит район в квартале улиц Радищева, 8 Марта и Малышева. Здесь находится 12 исторических памятников. Речь про старинные дома и усадьбы, которые имеют культурное и историческое значение для города. Теперь застройщикам будет нельзя сносить эти здания. Любые новые проекты на этих территориях должны учитывать исторический облик объектов.