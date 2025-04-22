В Екатеринбурге запретят застройку в историческом центре

В Екатеринбурге планируют создать защитную зону для старинных домов и усадеб XIX — начала XX веков. Этот проект разработало Государственное учреждение «Научно-производственный центр по охране памятников культуры» в 2025 году. Он получил положительное заключение государственной экспертизы.
Цель проекта — сохранить старинную застройку и уникальную городскую среду.
Защитная зона охватит район в квартале улиц Радищева, 8 Марта и Малышева. Здесь находится 12 исторических памятников. Речь про старинные дома и усадьбы, которые имеют культурное и историческое значение для города. Теперь застройщикам будет нельзя сносить эти здания. Любые новые проекты на этих территориях должны учитывать исторический облик объектов.
— Запрещено строительство и реконструкция линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, также запрещена наружная отделка фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, — указано в документе.
Авторы проекта хотят объединить зоны охраны зданий в один комплекс. Это поможет лучше контролировать застройку.