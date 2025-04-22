Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге запретят застройку в историческом центре

В Екатеринбурге создадут защитную зону для сохранения исторических зданий.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге планируют создать защитную зону для старинных домов и усадеб XIX — начала XX веков. Этот проект разработало Государственное учреждение «Научно-производственный центр по охране памятников культуры» в 2025 году. Он получил положительное заключение государственной экспертизы.

Цель проекта — сохранить старинную застройку и уникальную городскую среду.

Защитная зона охватит район в квартале улиц Радищева, 8 Марта и Малышева. Здесь находится 12 исторических памятников. Речь про старинные дома и усадьбы, которые имеют культурное и историческое значение для города. Теперь застройщикам будет нельзя сносить эти здания. Любые новые проекты на этих территориях должны учитывать исторический облик объектов.

— Запрещено строительство и реконструкция линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, также запрещена наружная отделка фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, — указано в документе.

Авторы проекта хотят объединить зоны охраны зданий в один комплекс. Это поможет лучше контролировать застройку.