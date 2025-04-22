Вакансии, статистика, все рабочие дела: самые востребованные специальности в Иркутске

Помните строчку из песни «Все профессии важны, все профессии нужны» (12+)? В наше время она приобретает новый смысл. Например, стартовал сериал «Про это самое» (18+), где главный герой Митя (Денис Власенко) возвращается в родное село после учёбы, и деревня встречает его как будущего хирурга. Но у него другие планы — он стал сексологом. В ярости ли батя? Да! В шоке ли соседи? Не то слово! Да и пациентов в родных местах найти не так просто. А в «Капельнике» (18+) молодой и талантливый медик Ваня (Денис Прытков) ездит к селебам, чтобы откачивать их от алкогольного или наркотического опьянения и получать приличную надбавку к зарплате. Или, к примеру, «Кибирепапа» (16+), где профессиональный сварщик Игнат вдруг участвует в турнире по киберспорту.
А как дела с самыми актуальными профессиями в Иркутской области? Аналитики hh.ru проанализировали 3,4 млн резюме в Сибири, и оказалось, что за последние три года новую специальность освоили аж 40% иркутян.
Смена курса
Надо сказать, что в Сибири количество людей с активной жизненной позицией за последние годы существенно увеличилось, что не может не радовать. За последние три года 41% житель Красноярского края, занимающего лидирующую позицию, перешел из одной профессии в другую. Но Иркутская область наступает «соседям» буквально на пятки, потому что наши земляки (а их 40%, Карл!) также активно осваивают другие профессии.
Кто же эти герои, которые не боятся экспериментов и смело рвутся в новое дело? В великолепной пятерке есть автомойщики (68%), курьеры (66%), швеи (64%), режиссеры (63%), технические директора (61%).
В рейтинге самых популярных специализаций, которые сибиряки чаще всего выбирали для изменения своего рабочего статуса, значатся: администраторы (8%), менеджеры по продажам (5%), аналитики (3%), менеджеры по закупкам, бухгалтеры и руководители проектов, инженеры по эксплуатации, делопроизводители, инженеры ПТО и менеджеры по персоналу (по 2%).
При этом реже всего из «старой» профессии уходили врачи (5%). Также верны своим профессиональным интересам геологи (только 11% освоили новую специальность), бухгалтеры, агрономы (по 12%) и программисты (13%).
Кадровый голод
Данные базы вакансий и резюме hh.ru гласят, что Иркутская область на данный момент очень нуждается во врачах. Только подумайте: на одну вакансию для них приходится всего лишь 0,9 резюме потенциальных кандидатов!
Также среди тех, на кого объявлена настоящая кадровая охота работодателями, есть токари, фрезеровщики, специалисты по взысканию задолженности, повара и кондитеры, электромонтажники, зоотехники, риэлторы, дворники, мерчендайзеры, слесари, автомеханики, сварщики, геологи, директора магазинов и продавцы-кассиры.
Популярные вакансии
Интересно, но больше всего предложений о работе в марте в Приангарье было открыто для водителей (1,1 тыс. вакансий). В пятерке самых востребованных — менеджеры по продажам и работе с клиентами (1,0 тыс. вакансий), продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (0,9 тыс. вакансий), машинисты (0,7 тыс. вакансий), повара, пекари и кондитеры (0,5 тыс. вакансий).
В топ-20 наиболее востребованных специалистов также вошли операторы call-центра, инженеры-конструкторы и проектировщики, официанты, бармены, бариста, а также грузчики.
Что касается администраторов, то конкуренция за работу между ними крайне высока (16,2 резюме на вакансию). Несмотря на большое количество предложений, желающих получить эту работу сейчас значительно больше, чем нужно рынку труда.