Вакансии, статистика, все рабочие дела: самые востребованные специальности в Иркутске

Помните строчку из песни «Все профессии важны, все профессии нужны» (12+)? В наше время она приобретает новый смысл. Например, стартовал сериал «Про это самое» (18+), где главный герой Митя (Денис Власенко) возвращается в родное село после учёбы, и деревня встречает его как будущего хирурга. Но у него другие планы — он стал сексологом. В ярости ли батя? Да! В шоке ли соседи? Не то слово! Да и пациентов в родных местах найти не так просто. А в «Капельнике» (18+) молодой и талантливый медик Ваня (Денис Прытков) ездит к селебам, чтобы откачивать их от алкогольного или наркотического опьянения и получать приличную надбавку к зарплате. Или, к примеру, «Кибирепапа» (16+), где профессиональный сварщик Игнат вдруг участвует в турнире по киберспорту.