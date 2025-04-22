Пока, SALUT: стройки Иркутска, отмененные и действующие

ЖК строила компания «Родные берега». Разрешение на строительство было получено в ноябре 2023 года, равно как и разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Как оказалось, прокуратура провела проверку, которая показала, что положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию было подготовлено с нарушениями природоохранного законодательства. Не провели в полном объеме оценку воздействия на окружающую среду, общественные обсуждения провели с грубыми нарушениями. Отклонение от предельных параметров содержит следующие нарушения: увеличение плотности и максимального процента застройки, уменьшение минимального расстояния между домами, уменьшение минимального процента озеленения и площадок на придомовой территории.