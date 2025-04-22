Пока, SALUT: стройки Иркутска, отмененные и действующие

Несмотря на рост цен на недвижимость и падение выдачи ипотеки, в Иркутске все же строятся новые жилые комплексы. Или собираются строиться. Или прекращают строиться. Давайте посмотрим, что новенького на строительном рынке города.
Начнем с отказа: Кировский районный суд Иркутска признал незаконным выданное разрешение на строительство на набережной Ангары для нового ЖК SALUT. Это должен был быть жилой комплекс комфорт-класса с непревзойденным видом на панораму города, Ангару и Академический мост, с панорамными квартирами, два 19-этажных дома на 384 квартиры… Не будет?
ЖК строила компания «Родные берега». Разрешение на строительство было получено в ноябре 2023 года, равно как и разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. Как оказалось, прокуратура провела проверку, которая показала, что положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию было подготовлено с нарушениями природоохранного законодательства. Не провели в полном объеме оценку воздействия на окружающую среду, общественные обсуждения провели с грубыми нарушениями. Отклонение от предельных параметров содержит следующие нарушения: увеличение плотности и максимального процента застройки, уменьшение минимального расстояния между домами, уменьшение минимального процента озеленения и площадок на придомовой территории.
Разрешение на строительство признали незаконным еще в сентябре 2024 года, однако застройщик регулярно публикует на сайте фото хода строительства. А суд рассматривает дело о признании незаконным заключения экспертизы на ПСД. Почему стройку до сих пор не запретили — неизвестно. Компания «Родные берега» связана с депутатом ЗС Алексеем Распутиным. Участок под ЖК SALUT был оформлен в собственность застройщика в августе 2021 года.
Если у «Родных берегов» все не очень хорошо, то у специализированного застройщика «Профитплюс-В», входящего в группу компаний «Профит», пока все замечательно: 19 марта он получил разрешение на строительство двух 17-этажек на улице Костычева. Дома станут третьей очередью ЖК «Радужный парк», разрешение на строительство действительно до сентября 2028 года. В одном из домов будет 193 квартиры, во втором — 184 квартиры.
Застройщик «Структура-девелопмент» 17 февраля получил разрешение на строительство 10-этажного дома с двумя подземными этажами на участке на углу улиц Красных Мадьяр и Седова. В доме будет 79 квартир и стоянка на 52 места. Вот только компания находится в процессе реорганизации, а это может не лучшим образом отразиться на сроках строительства.
В 2025 году «ДОМ.РФ» начинает строительство первой очереди арендных домов в Иркутске. Это будет комплекс из пяти домов на Верхней Набережной, в нем будет 218 квартир, общая площадь — 10 тысяч квадратных метров. Застройщиком выступает «УКС города Иркутска». Квартиры в данных домах нельзя купить — только взять в аренду. Преимущественное право аренды получат бюджетники, командировочные и туристы. Первый арендный дом будет сдан в первом квартале 2027 года.
Будем надеяться, что два последних застройщика соблюдали все нормативы и правила. Иркутск только-только избавился от проблемных долгостроев и собирается сносить недоделанные ЖК. Повторения не хочется.