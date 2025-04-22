БЖД предложила Литве, Латвии и Польше возобновить пассажирское сообщение

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога выступила с инициативой возобновить прямое пассажирское сообщение Беларусь — Литва, Беларусь — Латвия, Беларусь — Польша, об этом сообщает пресс-служба БЖД.
Данное предложение представителями белорусской делегации было озвучено в ходе XXXIX заседания конференции генеральных директоров ответственных представителей железных дорог Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).
В заседании, которое прошло в Варшаве, приняли участие руководители (ответственные представители) 23 железных дорог и присоединенные предприятия ОСЖД.
Белорусскую делегацию возглавил начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич.
«В ходе Пленарного заседания Белорусская железная дорога обратилась к членам Конференции генеральных директоров ОСЖД от Литовской Республики (заочно), Латвийской Республики и Республики Польша с предложением о возобновлении прямого пассажирского сообщения Беларусь — Литва, Беларусь — Латвия, Беларусь — Польша», — сообщили в БЖД.
Пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью соседние страны приостановили в 2020 году под предлогом пандемии COVID-19. Однако после окончания пандемии движение пассажирских поездов возобновлено не было.
В ОСЖД входят Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Иран, Казахстан, Китай, КНДР, Южная Корея, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия и Эстония.