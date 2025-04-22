Дорожную разметку начали наносить в Самаре в апреле

В Самаре приступили к нанесению дорожной разметки. В этом году в общей сложности обновят более 126 тысяч кв. м разметки, сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.
Дорожники уже нанесли 4,5 тысячи кв. м разметки. Основные работы сейчас идут в центральных районах Самары. Их планируют завершить ко Дню Победы. В историческом центре, в частности вокруг площади Куйбышева, нанесут не только белые, но и желтые линии — для обозначения зон с определенным режимом движения.
Дорожную разметку в Самаре наносят термопластиком со стеклошариками, которые позволяют водителям видеть линии в ночное время. Срок гарантии — 1 год.
В рамках гарантийных обязательств разметку нанесут на следующих объектах: Комсомольская площадь, улицы Агибалова, Белорусская, Вилоновская, Красноармейская, Ленинградская, Льва Толстого, Маяковского, Обувная, Спортивная, Трубная, Фрунзе. По новому муниципальному контракту: на улицах Промышленности, Братьев Коростелевых, XXII Партсъезда, на проспекте Кирова и др.