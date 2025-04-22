Дорожную разметку начали наносить в Самаре в апреле

Дорожники уже нанесли 4,5 тысячи кв. м разметки. Основные работы сейчас идут в центральных районах Самары. Их планируют завершить ко Дню Победы. В историческом центре, в частности вокруг площади Куйбышева, нанесут не только белые, но и желтые линии — для обозначения зон с определенным режимом движения.