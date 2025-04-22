На Кубани откроются два завода в промпарке «Копанской»

Президент компании DOGMA Денис Морозов отметил, что индустриальный парк «Копанской» — это не только масштабный проект для компании, но и важный шаг для развития строительного сектора Кубани. По его словам, благодаря созданным здесь предприятиям будет удовлетворён высокий спрос на строительные материалы отечественного производства, а также будет создано порядка 2 000 новых рабочих мест.