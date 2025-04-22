На Кубани откроются два завода в промпарке «Копанской»

В индустриальном парке «Копанской» уже проведены инженерные сети, возведены производственные корпуса двух заводов, а также введена в эксплуатацию СТО для строительной техники.
В настоящий момент на предприятиях-резидентах — «Геометрия окон» и «ПРОметалл» — ведутся пуско-наладочные работы. Часть производственного оборудования уже смонтирована.
Отметим, что оба завода получили разрешения на ввод в эксплуатацию. После выхода на полную мощность «Геометрия окон» будет выпускать до 21 тыс. кв. м металлопластиковых окон и дверей ежемесячно, а «ПРОметалл» — до 400 тонн металлических изделий в месяц. Запуск заводов запланирован на май 2025 года.
Кроме того, активно продолжается строительство завода «ДГ-Блок», специализирующегося на производстве газоблоков. После ввода в эксплуатацию он сможет выпускать до 300 тысяч кубометров продукции ежегодно. Завершение строительства ожидается к концу 2025 года.
На территории парка также строятся два логистических центра класса «А» площадью свыше 25 тысяч «квадратов» каждый. В стадии проектирования находится еще один объект — производственно-складской комплекс формата Light Industrial. Его строительство стартует в 2026 году.
Президент компании DOGMA Денис Морозов отметил, что индустриальный парк «Копанской» — это не только масштабный проект для компании, но и важный шаг для развития строительного сектора Кубани. По его словам, благодаря созданным здесь предприятиям будет удовлетворён высокий спрос на строительные материалы отечественного производства, а также будет создано порядка 2 000 новых рабочих мест.
Площадь индустриального парка превышает 38 гектаров. Общий объём инвестиций, включая строительство объектов, прокладку инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, составляет порядка 11 миллиардов рублей. Комплекс «Копанской» официально зарегистрирован в федеральном и региональном реестрах индустриальных парков в марте 2024 года.