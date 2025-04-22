В Самарской области «Жигулевская долина» пополнилась 17 новыми резидентами

Новый статус поможет стартапам получить государственную поддержку. Резиденты пользуются современными офисами, лабораториями и производственными помещениями. Кроме того, получают доступ к образовательным программам и консультациям. Технопарк также помогает оформить интеллектуальную собственность и продвигать проекты в СМИ.