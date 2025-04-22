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В Самарской области «Жигулевская долина» пополнилась 17 новыми резидентами

Экспертный совет технопарка рассмотрел проекты.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области эксперты технопарка «Жигулевская долина» рассмотрели проекты стартапов. Инновационная площадка пополнится 17 новыми резидентами.

— Мы всесторонне поддерживаем региональные разработки, содействуя таким командам в поиске заинтересованных заказчиков, помогая им с выходом на рынок, участием в профильных выставках, привлечением федеральных инструментов поддержки, получением статуса малых технологических компаний и многим другим, — отметил вице-губернатор региона Антон Емельяненко.

Новый статус поможет стартапам получить государственную поддержку. Резиденты пользуются современными офисами, лабораториями и производственными помещениями. Кроме того, получают доступ к образовательным программам и консультациям. Технопарк также помогает оформить интеллектуальную собственность и продвигать проекты в СМИ.