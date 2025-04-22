В центре Омска продают крошечную квартиру в 10 «квадратов»

В Омске выставлена на продажу мини-квартира площадью всего 10 квадратных метров, расположенная в районе Цирка. Это комната в бывшем общежитии.
Собственник сумел втиснуть в небольшую площадь мини-кухню с холодильником и микроволновкой, собственную ванную комнату с душевой кабинкой, а оставшейся площади хватило ещё и для размещения дивана.
По словам продавца, в квартире выполнен евроремонт: натяжные потолки со встроенными светильниками, ПВХ-окна и качественная входная дверь. В помещении нет мест общего пользования, что минимизирует контакт с соседями, как в обычном многоквартирном доме.
Стоимость квартиры составляет 1 550 000 рублей.