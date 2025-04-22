На ремонт набережной Тухачевского в Омске направят 430 миллионов рублей

На проектирование, инженерные изыскания и проведение работ из областного бюджета выделено 434 миллиона рублей.
Работы начнутся с 1 июня 2025 года и завершатся к 20 августа 2026 года. В первый месяц подрядчик займется подготовкой проектной и рабочей документации, а фактический ремонт дорожного полотна стартует 1 апреля следующего года.
Проект предусматривает сохранение существующих двух полос движения без расширения проезжей части, ширина каждой полосы составит 3,5 метра, а проектная скорость движения — 30 километров в час.