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На ремонт набережной Тухачевского в Омске направят 430 миллионов рублей

Главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион на капитальный ремонт участка набережной Тухачевского между улицами Таубе и Кемеровской.

Источник: ТАСС

На проектирование, инженерные изыскания и проведение работ из областного бюджета выделено 434 миллиона рублей.

Работы начнутся с 1 июня 2025 года и завершатся к 20 августа 2026 года. В первый месяц подрядчик займется подготовкой проектной и рабочей документации, а фактический ремонт дорожного полотна стартует 1 апреля следующего года.

Проект предусматривает сохранение существующих двух полос движения без расширения проезжей части, ширина каждой полосы составит 3,5 метра, а проектная скорость движения — 30 километров в час.