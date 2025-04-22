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В Новосибирске после 20 лет введен долгострой на улице Родниковой

Прокуратура города обеспечила надзорное сопровождение для завершения долгостроя и восстановления прав дольщиков.

Источник: прокуратура Новосибирской области

После двадцати лет ожидания жилой дом № 7 по улице Родниковой в Новосибирске наконец введен в эксплуатацию под надзорным сопровождением городской прокуратуры.

«Решением Арбитражного суда Новосибирской области жилой дом признан готовым к вводу в эксплуатацию, что позволило восстановить права 31 гражданина», — сообщили в надзорном ведомстве.

Строительство объекта началось еще в 2003 году, но застройщик не смог своевременно завершить работы, и только в 2023 году было принято решение о создании жилищно-строительного кооператива для защиты интересов дольщиков.

Благодаря скоординированным действиям органов региональной власти и местного самоуправления, которые курировались прокуратурой, долгострой удалось достроить. В настоящее время решение суда вступило в законную силу, здание поставлено на государственный кадастровый учет и официально введено в эксплуатацию, что стало итогом многолетней работы по восстановлению справедливости в отношении обманутых дольщиков.