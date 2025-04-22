Ещё 17 стартапов стали резидентами «Жигулёвской долины»

Технопарк пополнился новыми проектами в сфере энергетики, IT и промышленной безопасности.
Экспертный совет технопарка «Жигулёвская долина» одобрил заявки 17 стартапов на получение статуса резидента. Новые проекты представляют разные сферы: солнечную энергетику, беспилотные авиасистемы, разработку ПО для контроля безопасности трубопроводов и образовательные технологии.
«Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым работает на достижение технологического лидерства страны — это национальная цель, обозначенная Президентом. Мы всесторонне поддерживаем региональные разработки, помогая им с выходом на рынок, участием в выставках и привлечением федеральных мер поддержки», — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
Сейчас в «Жигулёвской долине» более 300 резидентов, создавших свыше 2200 рабочих мест. В 2024 году их совокупная выручка превысила 18 млрд рублей (+3 млрд к 2023 году), а налоговые отчисления составили 3,2 млрд рублей (+1,2 млрд).
Резиденты технопарка получают господдержку, включая доступ к фондам «Сколково» и Агентству по технологическому развитию. Руководитель «Жигулёвской долины» Александр Сергиенко также представляет Фонд содействия инновациям в регионе. Сотрудничество с Инновационным фондом Самарской области помогает стартапам выходить на партнёрство с крупными предприятиями.
«Мы стремились в “Жигулёвскую долину”, потому что здесь есть поддержка инноваций. Уже планируем получить статус малой технологической компании и войти в “Сколково”, а затем привлекать гранты», — рассказала гендиректор ООО «Риверсити» Татьяна Новикова.
Резиденты технопарка могут арендовать офисы, лаборатории и производственные площадки, участвовать в образовательных программах и акселераторах. Им также помогают с патентованием, продвижением и участием в выставках.
Узнать, как стать резидентом «Жигулёвской долины», можно по телефону: 8 (8482) 93−00−93, доб. 906.
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