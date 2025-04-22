Ещё 17 стартапов стали резидентами «Жигулёвской долины»

«Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым работает на достижение технологического лидерства страны — это национальная цель, обозначенная Президентом. Мы всесторонне поддерживаем региональные разработки, помогая им с выходом на рынок, участием в выставках и привлечением федеральных мер поддержки», — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.