Белстат: каждый третий белорус имеет машину

Так, согласно статистике, на 1000 человек в Беларуси в среднем приходится 339 легковых авто. На конец 2024-го в личной собственности белорусов находилось свыше 3 миллионов 5 тысяч легковушек, из которых более 20,7 тысячи были электрокарами. Таким образом статистически авто есть у каждого третьего белоруса.