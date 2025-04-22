Белстат: каждый третий белорус имеет машину

В Белстате сообщили, что в Беларуси в среднем машина есть у каждого третьего жителя.
Так, согласно статистике, на 1000 человек в Беларуси в среднем приходится 339 легковых авто. На конец 2024-го в личной собственности белорусов находилось свыше 3 миллионов 5 тысяч легковушек, из которых более 20,7 тысячи были электрокарами. Таким образом статистически авто есть у каждого третьего белоруса.
В региональном срезе лидирует Гродненская область, где на 1000 жителей приходится 399 машин. Наименьший показатель на Гомельщине, где на тысячу человек — 303 автомобиля. В Минске этот показатель примерно посередине — 313 авто.
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