Лукашенко назвал район, опыт которого скопируют по всей Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, опыт какого района скопируют по всей Беларуси, пишет БелТА.
Так, во время рабочей поездки в Шклов, белорусский лидер заявил, что реконструируемый в Шклове райагросервис станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране.
Еще белорусский лидер уточнил, что восстановление начинают со Шкловщины, так как он очень хорошо знаком с этим регионом.
— Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление — потому что я знаю здесь каждый метр, — пояснил он.
При этом Лукашенко заметил, что опыт района скопируют по всей Беларуси.
— Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы, — констатировал президент.
Мы писали, что глава Беларуси приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове. Напомним, после Пасхи глава страны остался работать на малой родине в Копыси.
Еще Александр Лукашенко сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске. Кроме того, президент раскритиковал использование зерна для откорма скота в Могилевской области: «Прекращать эти разбои».