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Лукашенко назвал район, опыт которого скопируют по всей Беларуси

Лукашенко назвал район, который станет образцом для копирования в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, опыт какого района скопируют по всей Беларуси, пишет БелТА.

Так, во время рабочей поездки в Шклов, белорусский лидер заявил, что реконструируемый в Шклове райагросервис станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране.

Еще белорусский лидер уточнил, что восстановление начинают со Шкловщины, так как он очень хорошо знаком с этим регионом.

— Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление — потому что я знаю здесь каждый метр, — пояснил он.

При этом Лукашенко заметил, что опыт района скопируют по всей Беларуси.

— Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы, — констатировал президент.

Мы писали, что глава Беларуси приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове. Напомним, после Пасхи глава страны остался работать на малой родине в Копыси.

Еще Александр Лукашенко сказал, под какие отрасли построят арендное жилье в регионах и Минске. Кроме того, президент раскритиковал использование зерна для откорма скота в Могилевской области: «Прекращать эти разбои».