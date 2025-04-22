Суд на 30 дней закрыл кафе в Перми из-за жалоб женщины на шум из вытяжки

Конфликт между жительницей дома и заведением случился в доме № 7 по улице Куйбышева. Женщина пожаловалась на громкий шум из кафе «Гости», которое по ночам включает вентиляционное оборудование, расположенное прямо напротив её окон. Превышение допустимого уровня звука и звукового давления зафиксировали специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».