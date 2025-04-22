Суд на 30 дней закрыл кафе в Перми из-за жалоб женщины на шум из вытяжки

Суд на 30 дней приостановил деятельность кафе в Перми из-за жалоб женщины на шум из вытяжки, сообщает инстанция Ленинского района.
Конфликт между жительницей дома и заведением случился в доме № 7 по улице Куйбышева. Женщина пожаловалась на громкий шум из кафе «Гости», которое по ночам включает вентиляционное оборудование, расположенное прямо напротив её окон. Превышение допустимого уровня звука и звукового давления зафиксировали специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».
Во время рассмотрения дела в суде представитель кафе рассказал, что на оборудование установили шумоизоляцию. Тем не менее, юрлицо признали виновным по статье КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».
«В связи с тем, что допущенные ООО “Омега” нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью жильца, проживающего в доме, связанную с неблагоприятными условиями проживания, и не были устранены на дату рассмотрения дела, юридическому лицу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности», — рассказывает суд Ленинского района.
Деятельность кафе «Гости» была приостановлена на 30 суток, начиная с 14 апреля 2025 года.