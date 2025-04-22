В Приморье насчитали 15 миллиардеров

На пресс-конференции Ирина Михеева озвучила несколько примеров того, на что край тратит налоговые отчисления приморцев. В 2024 году на средства, полученные от выплаты налогов, были закуплены лекарственные препараты на сумму более 2 млрд. руб. Также было закуплено медицинское оборудование и имущество для медицинских учреждений, выделены деньги на строительство больничного комплекса в Надеждинском районе и отделения Владивостокской детской поликлиники № 1, осуществлён капитальный ремонт 31 медицинского учреждения. Финансируется также сфера образования — были закуплены также школьные автобусы, сданы в эксплуатацию детский сад и стадион, а также произведён капитальный ремонт образовательных учреждений.