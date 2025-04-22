В Приморье насчитали 15 миллиардеров

Приём налоговых деклараций по доходам физических лиц закончится 30 апреля. Прошлая декларационная кампания показала, что в крае живут 15 человек с доходом, превышающим миллиард рублей. О том, что именно нужно указывать в документах и как проще всего подать заявление, корр. ИА PrimaMedia узнал на пресс-конференции Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю.
В этом году приём налоговых деклараций продлится до конца апреля. Подать документы приморцы могут лично, по почте, через МФЦ и онлайн — через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Последний способ советуют сотрудники налоговой службы — на сайте существует поле с подсказками, которое поможет избежать ошибок при заполнении деклараций. Если приморцы не задекларируют доходы, налоговая служба, на основе имеющейся информации, может сделать это самостоятельно, добавив к сумме налога штраф.
На сегодня уже больше десяти тысяч налогоплательщиков задекларировали свой доход, исчислив налог более одного миллиарда рублей.
Рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Ольга Киричек.
До данным министерства финансов, в прошлом году почти 80% всех доходов региона составили налоговые поступления. Из 183 млрд. руб. налоговых поступлений 40% составил НДФЛ — 73 млрд. руб.
За прошедшую декларационную кампанию более 15 человек задекларировали доход более миллиарда рублей, а 30 человек — от полумиллиона до миллиарда рублей. По данным налоговой службы, это доход, полученный в ходе продажи бизнеса, а также торговли и производства.
Налоги, поступившие в Приморский край, тратятся на социальное обеспечение населения.
Бюджет Приморского края из года в год сохраняет социальную направленность и обеспечивает выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. На это направляется большая часть бюджета — более 150 млрд. руб. или 56% от всех расходов.
Сообщила первый заместитель министра финансов Приморского края Ирина Михеева.
На пресс-конференции Ирина Михеева озвучила несколько примеров того, на что край тратит налоговые отчисления приморцев. В 2024 году на средства, полученные от выплаты налогов, были закуплены лекарственные препараты на сумму более 2 млрд. руб. Также было закуплено медицинское оборудование и имущество для медицинских учреждений, выделены деньги на строительство больничного комплекса в Надеждинском районе и отделения Владивостокской детской поликлиники № 1, осуществлён капитальный ремонт 31 медицинского учреждения. Финансируется также сфера образования — были закуплены также школьные автобусы, сданы в эксплуатацию детский сад и стадион, а также произведён капитальный ремонт образовательных учреждений.
Важной темой обсуждения стал налоговый вычет. Имущественные и социальные налоговые вычеты среди приморцев наиболее популярны — в 2024 году они составили 38% и 46% от всех заявленных налоговых вычетов. Чтобы гарантированно получить налоговый вычет, представители федеральной налоговой службы советуют правильно заполнить декларацию и сразу подать все необходимые документы. В таком случае ответ можно получить быстрее обычного срока проверки, составляющего три месяца с момента подачи декларации.
В 2024 году было упрощено получение социального налогового вычета. Была введена единая форма справки, заменяющая весь набор необходимых документов. Её можно получить в бумажном или электронном виде.
При подаче налоговых деклараций приморцы часто допускают ошибки: это неполная подача новой формы справки, разные лица в справке и декларации, а также попытка использовать одну справку для вычета на двух супругов. Особое внимание в налоговой службе просили уделить уточнённым декларациям — данные в них должны быть, в том числе, основаны на информации из уже поданных деклараций.
Получить помощь в подготовке налоговой декларации приморцы могут 24 апреля на общем дне открытых дверей среди налоговых органов Приморского края. Представители налоговой службы смогут ответить на вопросы граждан и проконсультировать по вопросам налоговых деклараций и необходимых документов.