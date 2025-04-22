Четыре дома снесут на улице Коммуны в Нижнем Новгороде

Они будут расселены в рамках 1 и 2 этапов (2025−2026 гг.) региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.».