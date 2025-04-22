Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре дома снесут на улице Коммуны в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 22 апреля. НТА-Приволжье — Четыре дома снесут на улице Коммуны в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в администрации Сормовского района Нижнего Новгорода в ответ на запрос ИА «НТА-Приволжье», в настоящее время на ул. Коммуны признаны аварийными и подлежащими сносу дома № 22, 30, 32, 34.

Они будут расселены в рамках 1 и 2 этапов (2025−2026 гг.) региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.».

Дома будут снесены после полного расселения граждан и отключения объектов от всех коммуникаций.