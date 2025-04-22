Поселок на берегу озера Гатное хотят отдать под комплексную застройку

Поселок Водников располагается вдоль ул. Уральской, в районе пересечения с Новокуйбышевским и Кряжским шоссе.
По словам местных жителей, сейчас там проживают около 5,5 тыс. человек. Застройка проводилась в 50-х годах прошлого века.
«Помимо частного сектора, на территории располагаются около 160 многоквартирных домов. Это двухэтажки и бараки. Бытовых условий нет. Туалет на улице. Некоторые, конечно, уже сами себе установили. Но так как дома являются ветхими, аварийными, проблемно участвовать в программах по развитию. Даже детских площадок там нет. Учитывая, что территория интересная, находится на берегу озера Гатное, мне бы хотелось предложить, чтобы разработали какую-то комплексную застройку поселка», — сказала председатель ТОС «Кряж» Надежда Студинская.
Предложение поддержал врио главы Куйбышевского района Георгий Выводцев. По его словам, работа в этом направлении уже ведется:
«Мы ставим перед собой задачу включения поселка в программу комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас готовим все исходные материалы для того, чтобы в дальнейшем их презентовать на более высоком уровне. На мой взгляд, это привлекательное место для инвесторов, так как находится на берегу озера и есть панорамный вид на город».
По словам врио главы района, если решение по КРТ будет принято, потребуется и увеличение мощностей социальной инфраструктуры, включая строительство новых образовательных учреждений.
Сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры. Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород.
Программа комплексного развития территорий (КРТ) предусматривает передачу застройщикам через аукционы кварталов с аварийным и ветхим жильем для расселения и сноса этих домов с последующим строительством новых жилых комплексов. Пока она приостановлена в части новых площадок. В рамках градостроительной реформы полномочия по КРТ передали с муниципального на региональный уровень, и сейчас чиновники формируют необходимую нормативную базу.
Однако несколько площадок уже расторгованы. Новый микрорайон планируется около парка Металлургов. Еще один лес высоток вырастет около телецентра.