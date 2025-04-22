Поселок на берегу озера Гатное хотят отдать под комплексную застройку

Сбор предложений для стратегии развития Самары продолжается. Проходит он как онлайн, так и очно. Документ обещают подготовить к 31 июля 2025 года и представить на публичных слушаниях. После корректировок и утверждения на основе стратегии будут формировать программы мероприятий, которые необходимы для развития города, в том числе его транспортной инфраструктуры. Уже под эти программы с учетом подготовки к празднованию 450-летия Самары власти рассчитывают получить достойное федеральное финансирование, как это в свое время делали Казань и Нижний Новгород.