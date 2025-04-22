Шесть новосибирских предприятий договорились о заморозке цен

Шесть сельскохозяйственных предприятий области поддержали инициативу минсельхоза не повышать цены на продукцию. Аграрии подписали соглашение «О принятии мер, направленных на стабилизацию цен на молочную продукцию, яйцо куриное (пищевое), овощи, хлеб недлительного хранения из пшеничной муки».
По данным «Прецедента», соглашение составили 1 апреля. Оно будет действовать до 30 июня. Первым к нему присоединилось ООО «Тогучинское молоко». На сегодня цены на продукцию решили заморозить племзавод «Ирмень», хлебокомбинат «Инской», птицефабрики «Чикская», «Ново-Барышевская» и «Посевнинская».
Напомним, в марте стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Новосибирской области составила 7 815, 67 рубля. По сравнению с февралем она выросла на 2,9%, по сравнению с декабрем 2024-го — на 7,8%.