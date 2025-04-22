Шесть новосибирских предприятий договорились о заморозке цен

По данным «Прецедента», соглашение составили 1 апреля. Оно будет действовать до 30 июня. Первым к нему присоединилось ООО «Тогучинское молоко». На сегодня цены на продукцию решили заморозить племзавод «Ирмень», хлебокомбинат «Инской», птицефабрики «Чикская», «Ново-Барышевская» и «Посевнинская».