В Агентстве стратегических инициатив рассказали о создании креативных кластеров

«А еще есть ТЦ BOLSHOY, который акселерирует местные модные бренды и помогает им встать в ретейл, растит сообщество индустрии фэшн, учитывая фокус региона на индустрии моды. И все эти модели работают в одном городе, дополняя друг друга. Ключевой задачей развития так называемого креативного кластера является именно развитие резидентов, экономия на общей инфраструктуре и продвижение через возможности кластера, коллаборации между резидентами. А это отдельные компетенции управляющих компаний, которые должны понимать, что существует более десятка финмоделей таких кластеров, и это не только арендный бизнес и площадка для мероприятий», — добавила Екатерина Черкес-заде.