Россия сняла запрет на ввоз сельхозпродукции из Казахстана

АЛМАТЫ, 22 апр — Sputnik. Россельхознадзор опубликовал решение об отмене временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ из Казахстана, сообщает агентство АПК Новости.
Как говорится в документе, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору определяет:
С 22 апреля 2025 года отменить временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан подкарантинной продукции, указанной в Решениях Россельхознадзора от 14.10.2024 и 18.10.2024.
Указанное решение вступает в силу с 22 апреля 2025 года.
17 октября Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, в частности, пшеницы, чечевицы, семян льна и других сельхозпродуктов.