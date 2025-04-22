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Россия сняла запрет на ввоз сельхозпродукции из Казахстана

Ранее действовал запрет на ввоз пшеницы, чечевицы, семян льна и других сельхозпродуктов.

Источник: Пресс-служба Министерство сельского хозяйства Республик Казахстан

АЛМАТЫ, 22 апр — Sputnik. Россельхознадзор опубликовал решение об отмене временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции на территорию РФ из Казахстана, сообщает агентство АПК Новости.

Как говорится в документе, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору определяет:

С 22 апреля 2025 года отменить временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан подкарантинной продукции, указанной в Решениях Россельхознадзора от 14.10.2024 и 18.10.2024.

Указанное решение вступает в силу с 22 апреля 2025 года.

17 октября Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Казахстана, в частности, пшеницы, чечевицы, семян льна и других сельхозпродуктов.