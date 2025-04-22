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«Союзмультфильм» подал иск на хозяйку сети кафе в Волгограде

Киноконцерн намерен взыскать с предпринимательницы Светланы Кулибабы компенсацию за нарушение авторских прав.

Иск студии «Союзмультфильм» к владелице волгоградской сети кафе и кондитерских «Капучино» поступил в арбитражный суд Москвы. Истец требует взыскать с индивидуального предпринимателя 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по Свидетельству № 754872. Этот юридический документ закрепляет за киностудией права на образ Чебурашки.

Согласно определению суда, исковое заявление пока останется без движения — истцу дали срок до 12 мая на исправление допущенных при оформлении иска нарушений.

Напомним, ранее судебные претензии в адрес Светланы Кулибабы выдвинуло ООО «Царицынский комбинат». Организация требует выплаты 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на использование названия торта «Мамочкин».