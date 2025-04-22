«Союзмультфильм» подал иск на хозяйку сети кафе в Волгограде

Иск студии «Союзмультфильм» к владелице волгоградской сети кафе и кондитерских «Капучино» поступил в арбитражный суд Москвы. Истец требует взыскать с индивидуального предпринимателя 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по Свидетельству № 754872. Этот юридический документ закрепляет за киностудией права на образ Чебурашки.