«Союзмультфильм» подал иск на хозяйку сети кафе в Волгограде

Иск студии «Союзмультфильм» к владелице волгоградской сети кафе и кондитерских «Капучино» поступил в арбитражный суд Москвы. Истец требует взыскать с индивидуального предпринимателя 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки по Свидетельству № 754872. Этот юридический документ закрепляет за киностудией права на образ Чебурашки.
Согласно определению суда, исковое заявление пока останется без движения — истцу дали срок до 12 мая на исправление допущенных при оформлении иска нарушений.
Напомним, ранее судебные претензии в адрес Светланы Кулибабы выдвинуло ООО «Царицынский комбинат». Организация требует выплаты 100 тысяч рублей за нарушение исключительных прав на использование названия торта «Мамочкин».