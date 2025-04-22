Стало известно, кто больше всех зарабатывает в Новосибирской области

Согласно данным портала hh.ru, в Новосибирской области средняя медианная заработная плата по состоянию на март 2025 года составила 71,1 тыс рублей. Это на одну тысячу выше, чем в феврале этого года и на 11 тысяч рублей больше, чем в марте 2024 года.
Самую высокую оплату работодатели готовы предложить топ-менеджерам высшего и среднего звена — порядка 128 тыс рублей. На втором месте по уровню заработной платы оказались аграрии, которые могут рассчитывать на 126 рублей ежемесячно.
Чуть меньше зарплата у работников добывающей промышленности — 113 тыс рублей. Средняя оплата труда работников сферы автомобильного бизнеса равна 108 тыс рублей.
Специалисты строительной сферы в НСО в среднем зарабатывают порядка 96 тыс, представители IT-сферы — около 80 тыс рублей.