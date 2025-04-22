Стало известно, кто больше всех зарабатывает в Новосибирской области

Согласно данным портала hh.ru, в Новосибирской области средняя медианная заработная плата по состоянию на март 2025 года составила 71,1 тыс рублей. Это на одну тысячу выше, чем в феврале этого года и на 11 тысяч рублей больше, чем в марте 2024 года.