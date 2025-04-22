Казахстан переживает настоящий строительный бум

При этом, несмотря на позитивные данные в целом, региональная ситуация в строительстве оказывается весьма неоднородной. Наибольший рост наблюдается в Мангистауской области, Астане, Акмолинской и Костанайской областях, где показатели увеличились на 79,2 процента и даже на 2,4 раза в случае Мангистау. В то же время есть и регионы, где строительство значительно снизилось, такие как области Абай и Улытау, где объемы работ сократились на 8,1 процента и 25,3 процента соответственно.