Крупный белорусский банк заявил о замене поврежденных долларов, но с комиссией. Подробности озвучили в пресс-службе БНБ-Банка.
В сообщении сказано, что с 24 апреля 2025 года банк будет менять поврежденные доллары, евро, российские рубли. В пресс-службе обращают внимание, что за указанную услугу предусмотрена комиссия 9% от суммы по курсу Нацбанка Беларуси на момент совершения операции, но не менее 10 рублей.
Тем временем «Беларусбанк» сказал, можно ли обменять старые доллары на новые.
Ранее Нацбанк заявил об изменениях по кредитам в Беларуси с 1 мая 2025.
Кроме того, ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025.