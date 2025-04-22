Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный белорусский банк заявил о замене поврежденных долларов, но с комиссией

Крупный банк Беларуси объявил, что будет менять поврежденные доллары и евро, но с комиссией.

Источник: Комсомольская правда

Крупный белорусский банк заявил о замене поврежденных долларов, но с комиссией. Подробности озвучили в пресс-службе БНБ-Банка.

В сообщении сказано, что с 24 апреля 2025 года банк будет менять поврежденные доллары, евро, российские рубли. В пресс-службе обращают внимание, что за указанную услугу предусмотрена комиссия 9% от суммы по курсу Нацбанка Беларуси на момент совершения операции, но не менее 10 рублей.

Тем временем «Беларусбанк» сказал, можно ли обменять старые доллары на новые.

Ранее Нацбанк заявил об изменениях по кредитам в Беларуси с 1 мая 2025.

Кроме того, ФСЗН сделал важное заявление о выплате пенсий в Беларуси с 1 июля 2025.