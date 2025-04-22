Крупный белорусский банк заявил о замене поврежденных долларов, но с комиссией

В сообщении сказано, что с 24 апреля 2025 года банк будет менять поврежденные доллары, евро, российские рубли. В пресс-службе обращают внимание, что за указанную услугу предусмотрена комиссия 9% от суммы по курсу Нацбанка Беларуси на момент совершения операции, но не менее 10 рублей.