Фон дер Ляйен: страны выстраиваются в очередь для сотрудничества с Евросоюзом

В начале апреля Трамп поднял тарифы: он постановил взимать с ЕС 20% от стоимости поставляемых товаров, а с большинства других стран по 10%. Через неделю он решил взять паузу и приостановил действие своего указа на 90 дней. Эти три месяца они планирует провести в переговорах с другими странами, чтобы заключить с ними торговые соглашения.