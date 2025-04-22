Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года

Зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите отметила, что к данным операциям относятся зачисление и снятие денег, оплата товаров и услуг в ЕРИП и так далее. Вместе с тем специалист подчеркнула, что озвученные требования не затронут получателей пенсий в возрасте 70 лет и старше, а также инвалидов, которые уже выбрали способ получения пенсии через объекты почтовой связи.