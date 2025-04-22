Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года. Подробности сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская, пишет агентство «Минск-Новости».
— Совсем скоро, с 1 июля нынешнего года, изменяется порядок социальных выплат через банки. Так, с указанной даты пенсии и пособия на детей, назначаемые органами соцзащиты, пособия по безработице, по уходу за нетрудоспособными, а также адресная социальная помощь, выплаты ухаживающим лицам в замещающей семье, при рождении близнецов, материальная помощь к школе будут перечисляться только на базовые счета, — подчеркнула Василевская.
По словам представителя Мингорисполкома, всем тем, у кого нет базовых счетов, необходимо их открыть. Она уточнила, что сделать это можно бесплатно в одном из девяти банков. Речь идет про «Белагропромбанк», «Беларусбанк», «Белинвестбанк». Также называются «Белгазпромбанк», «Приорбанк», «Банк Дабрабыт», «Белвнешэкономбанк», «Сбер Банк» и «МТБанк».
Василевская акцентировала внимание, что для дальнейшего получения выплат следует переоформить текущий (расчетный) счет в базовый. Специалист уточнила, что речь идет про банковский счет в белорусских рублях. Она добавила, что с его владельца не взимается плата за проведение операций, которые включены в базовые условия обслуживания.
Зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите отметила, что к данным операциям относятся зачисление и снятие денег, оплата товаров и услуг в ЕРИП и так далее. Вместе с тем специалист подчеркнула, что озвученные требования не затронут получателей пенсий в возрасте 70 лет и старше, а также инвалидов, которые уже выбрали способ получения пенсии через объекты почтовой связи.
— Им, как и прежде, пенсия будет доставляться на дом сотрудниками почты или выплачиваться непосредственно на почте, — уточнила Василевская.
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