Опубликованы цены на прогулочные рейсы электрокатамарана «Экоход»

Самый бюджетный вариант — стандартная прогулка за 900 ₽ Тематические поездки (экскурсионные или вечерние) по стоимости начинаются от 1,3 тыс. руб. Максимальная цена — 2,1 тыс. руб. за двухчасовую музыкальную прогулку.
Кроме транспортного и прогулочного рейсов катамаран будет выполнять четыре экскурсионных: «Дореволюционный досуг Перми», «Мир во время войны», «Город трудовой доблести», «Камфлот».
С 5 по 31 мая «Экоход» начнет курсировать по регулярному маршруту Пермь — Закамск, а с июня маршрут продлят до Краснокамска.