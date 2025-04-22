Омская область потратит 270 млн рублей на развитие трёх колледжей

Омская область стала обладателем федерального гранта в размере 270 миллионов рублей, предназначенного для совершенствования системы среднего профессионального образования. Об этом сообщили в Правительстве Омской области.
Министерство просвещения РФ завершило конкурсный отбор на 2026 год в рамках федерального проекта «Профессионалитет», направленного на развитие СПО. Омская область заняла шестое место в стране по числу задействованных учреждений.
В результате конкурсного отбора победителями от Омской области стали три колледжа, на базе которых в 2026 году будут сформированы кластеры среднего профессионального образования.
Сибирский профессиональный колледж получит 100 миллионов рублей на создание кластера в сфере информационных технологий.
Омский автотранспортный колледж станет опорной площадкой для транспортной отрасли и получит финансирование в размере 100 миллионов рублей.
Омский педагогический колледж № 1 получит 70 миллионов рублей на создание кластера, ориентированного на педагогическую отрасль.
Помимо федерального гранта, дополнительное финансирование будет обеспечено индустриальными партнёрами.
Всего на конкурс было подано 426 заявок от различных регионов, из которых поддержку получили 95 проектов.