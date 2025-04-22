Шесть мостов построят и реконструируют до 2026 года в Новосибирске

Согласно планам администрации, в 2025 году будет завершено строительство и реконструкция четырех мостовых переходов. Еще два объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. В настоящее время на разных участках одновременно ведутся работы: от локального ремонта до полной замены конструкций с возведением временных дублирующих сооружений.