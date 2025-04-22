Шесть мостов построят и реконструируют до 2026 года в Новосибирске

В ближайшие два года городские власти планируют завершить масштабную программу по обновлению мостовой инфраструктуры, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в эфире телеканала ОТС.
Согласно планам администрации, в 2025 году будет завершено строительство и реконструкция четырех мостовых переходов. Еще два объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. В настоящее время на разных участках одновременно ведутся работы: от локального ремонта до полной замены конструкций с возведением временных дублирующих сооружений.
Особое внимание уделяется Димитровскому мосту, состояние которого признано критическим. Как отметил градоначальник, все подготовительные процедуры завершены, подрядчик выбран, и финансирование полностью обеспечено. Хотя по контракту работы должны быть завершены к 2027 году, городские власти намерены ускорить процесс.