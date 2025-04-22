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Омичей предупреждают о ночном ремонте на улице Ленина

Подрядчик приступит к демонтажу старого асфальта и бордюров.

Источник: Om1 Омск

Сегодня ночью начнётся комплексный ремонт улицы Ленина. Работы стартуют в 22:00. Подрядная организация начнёт демонтаж старого асфальта и бордюров. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Водителям следует проявлять осторожность и внимательно следить за знаками дорожного движения, которые будут установлены в районе ремонта, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Ремонт улицы Ленина осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году работы охватят участок от Соборной до Ленинградской площади. Кроме того, параллельно проходят ремонты на соседних улицах: 7-й Северной, Заозёрной и Герцена.