Омичей предупреждают о ночном ремонте на улице Ленина

Ремонт улицы Ленина осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году работы охватят участок от Соборной до Ленинградской площади. Кроме того, параллельно проходят ремонты на соседних улицах: 7-й Северной, Заозёрной и Герцена.