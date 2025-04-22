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В Омске крупная управляющая компания не смогла рассчитаться с кредиторами

Сейчас все имущество предприятия выставлено на торги.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Омской области признал банкротом ООО «Управляющая компания на Нахимова». Компания обслуживала 68 домов в Амурском поселке. Конкурсным управляющим назначен Андрей Калашников.

В мае 2024 года к предприятию предъявили претензии сразу несколько кредиторов. Среди них крупнейший поставщики Омскводоканал и ТГК-11. С этого периода судом за компанией была организована процедура судебного надзора. Общий долг предприятия составляет свыше 3,3 млн рублей.

В сентябре 2024 года суд ввел процедуру наблюдения. В реестр кредиторов вошли также «ОЭК», а также «Сбербанк». Учредителем и исполнительным директором обанкротившейся компании являлся Сергей Бобинов. Обслуживающиеся ранее данной УК дома будут решением жильцов переданы в другие организации.