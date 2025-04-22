Узбекистан укрепляет сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Узбекистан укрепляет взаимодействие с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Ташкенте и Самарканде проходят Дни этой международной межправительственной научно-исследовательской организации с участием руководителей ОИЯИ, представителей Университета Дубны и ученых лабораторий института.
В фокусе внимания — широкий круг актуальных тем совместной научной работы.
Важным шагом в этом направлении стало подписание генерального соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук республики и ОИЯИ.
«Мы активно сотрудничаем с ведущими вузами Узбекистана — Национальным университетом, Ташкентским техническим университетом, Наманганским инженерно-технологическим институтом и Самаркандским госуниверситетом», — отметил директор Объединенного института ядерных исследований, академик РАН Григорий Трубников.
По его словам, будут организованы рабочие визиты и доклады ведущих ученых ОИЯИ в академических институтах, целью которых является углубление двухсторонних научных связей с лабораториями ОИЯИ.
Кроме того, ученые Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ разрабатывают сверхчувствительные, высокоточные и компактные приборы для измерения колебаний земной поверхности — инклинометры. Их планируют установить на объектах мониторинга Института сейсмологии АН РУз.
В программе проведения Дней ОИЯИ также встречи делегации Объединенного института ядерных исследований с руководством министерства высшего образования, науки и инноваций, Минэнерго, Агентства «Узатом» и представителями Правительства Узбекистана, на которых обсудят перспективы взаимодействия.
Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне был создан в 1956 году. Ученые института — авторы более 40 всемирно признанных научных открытий.
Постоянными членами ОИЯИ являются 15 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Еще 5 стран являются ассоциированными членами ОИЯИ. С 1992 года Узбекистан — полноправный член ОИЯИ.
В преддверии 70-летия ОИЯИ Дни Объединенного института ядерных исследований в Узбекистане станут первым приуроченным к юбилейной дате мероприятием в странах-участницах.