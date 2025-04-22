В «Пятерочке» подчеркнули важность устойчивого развития и разумного потребления

Рекультивация ТКО, развитие системы раздельного сбора и переработки мусора, а также вовлечение вторсырья в повторное производство помогает сократить выбросы парниковых газов более чем на 55 млн тон CO2-эквивалента ежегодно, подсчитала аналитическая и консалтинговая компания ТИАР-Центр. Президент Владимир Путин, в свою очередь, во время послания Федеральному собранию предложил уменьшить в два раза объем вредных выбросов в атмосферу. Также он отметил, что необходимо сортировать «все, что подлежит сортировке, все твердые отходы», а не менее четверти из этого — использовать вторично. Президент добавил, что на это будут выделены дополнительные финансовые средства. В частности, в России появятся около 400 объектов по обращению с отходами и 8 экопромышленных парков. Помимо этого, Владимир Путин подчеркнул, что важно внедрять «зеленые технологии» и создавать дополнительные стимулы для бизнеса.