«Интекспласт» начал серийно производить детали для Lada Iskra

Компания из особой экономической зоны «Тольятти» инвестировала 275 миллионов в расширение мощностей и выпуск более 50 автокомпонентов для нового автомобиля.
Компания «Интекспласт», резидент ОЭЗ «Тольятти», приступила к серийному выпуску пластиковых деталей для новинки АвтоВАЗа Lada Iskra. Предприятие будет производить элементы интерьера, экстерьера и подкапотного пространства.
На торжественном запуске производства губернатор Вячеслав Федорищев назвал Lada Iskra важным шагом в развитии отечественного автопрома, отметив полностью независимую платформу модели и высокий уровень локализации, то есть производства всех деталей в стране — свыше 90%. Он подчеркнул необходимость системной поддержки российских производителей.
На расширение производства «Интекспласт» направил более 275 млн рублей, из которых 152,5 млн рублей были предоставлены Фондом развития промышленности по программе «Комплектующие изделия». Эти средства позволили компании приобрести 10 современных термопластавтоматов с роботизированными линиями. Новое оборудование дает возможность выпускать свыше 50 наименований деталей, включая элементы отделки салона, бампера и фильтрующие системы.
Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко сообщил, что в 2023 году индекс промпроизводства в регионе достиг 108,6%. По его словам, власти продолжат поддерживать предприятия только через ФРП в прошлом году производители получили около 10 млрд рублей льготного финансирования.
«Интекспласт» использует исключительно российское сырье, обеспечивая 100% локализацию.
Как отметил гендиректор предприятия Тимур Османов, благодаря господдержке компания смогла увеличить мощности до 8 тысяч комплектов деталей в месяц и стала поставщиком второго уровня для АвтоВАЗа.
Подробности — на сайте Агентства по привлечению инвестиций.
—-
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!