«Интекспласт» начал серийно производить детали для Lada Iskra

Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко сообщил, что в 2023 году индекс промпроизводства в регионе достиг 108,6%. По его словам, власти продолжат поддерживать предприятия только через ФРП в прошлом году производители получили около 10 млрд рублей льготного финансирования.