МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год до 4,9%

Нацбанк страны прогнозирует рост экономики в 2025—2026 гг. на 4,2−5,2%, Всемирный банк — на 4,7% в текущем году и на 3,5% в 2026 году, Азиатский банк развития (АБР) в апрельском обзоре ухудшил свой прогноз для Казахстана на 2025 г. — до 4,9% (с 5,1% в сентябре-2024), для 2026 года сохранил прогноз 4,1%.Инфляция в Казахстане по итогам 2024 года замедлилась до 8,6% с 9,8% в 2023 году.