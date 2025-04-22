МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана на 2025 год до 4,9%

Международный валютный фонд (МВФ) в текущем году прогнозирует экономический рост в Казахстане на 4,9%, сообщается в опубликованном фондом во вторник обновленном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), пишет Интерфакс-Казахстан.
В предыдущем, январском, обзоре МВФ прогнозировал рост ВВП Казахстана в 2025 году на уровне 5,5%. На 2026-й год фонд улучшил ожидания экономического роста Казахстана до 4,3% (с 4,1% в январском прогнозе).В 2024 году, согласно оценке МВФ, рост ВВП страны составил 4,8%.
Инфляцию по итогам 2024 года в республике МВФ оценил в 8,7%, в 2025 году прогнозирует ее на уровне 9,9%, в 2026-м — 9,4%.
11 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в январе-марте 2025 года рост ВВП Казахстана составил 5,8%.
Нацбанк страны прогнозирует рост экономики в 2025—2026 гг. на 4,2−5,2%, Всемирный банк — на 4,7% в текущем году и на 3,5% в 2026 году, Азиатский банк развития (АБР) в апрельском обзоре ухудшил свой прогноз для Казахстана на 2025 г. — до 4,9% (с 5,1% в сентябре-2024), для 2026 года сохранил прогноз 4,1%.Инфляция в Казахстане по итогам 2024 года замедлилась до 8,6% с 9,8% в 2023 году.
Национальный банк страны ожидает инфляцию по итогам 2025 года на уровне 10−12% и ставит своей целью ее стабилизацию вблизи 5% в среднесрочной перспективе.