В Самаре будут благоустраивать территории после сноса незаконных гаражей

В Самаре продолжается борьба с незаконными постройками — гаражами, киосками и прочими объектами. На днях мэр Самары Иван Носков побывал в Октябрьском и Советском районах города, осмотрел гаражи, которые в советское время размещали вдоль проспекта Карла Маркса. Как говорят местные жители, их сейчас уже не используют. Глава Самара отметил, что такие бесхозные постройки являются проблемными для всего города.
— Будем постепенно их демонтировать и решать, как использовать освободившиеся территории — с пользой для города и его жителей, — отметил Иван Носков.
Территории, на которых снесли незаконные объекты, могут благоустроить. А владельцев законных построек будут призывать поддерживать порядок.
Что касается проспекта Карла Маркса, то незаконные гаражи оттуда вывезут, а сломанный бетонный забор возле гаражного массива — снесут. Ранее в Самаре решили заняться стихийным рынком на улице Антонова-Овсеенко.