В Самаре будут благоустраивать территории после сноса незаконных гаражей

В Самаре продолжается борьба с незаконными постройками — гаражами, киосками и прочими объектами. На днях мэр Самары Иван Носков побывал в Октябрьском и Советском районах города, осмотрел гаражи, которые в советское время размещали вдоль проспекта Карла Маркса. Как говорят местные жители, их сейчас уже не используют. Глава Самара отметил, что такие бесхозные постройки являются проблемными для всего города.