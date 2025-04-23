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В Самаре будут благоустраивать территории после сноса незаконных гаражей

На проспекте Карла Маркса в Самаре снесут сломанный бетонный забор.

Источник: администрация Самары

В Самаре продолжается борьба с незаконными постройками — гаражами, киосками и прочими объектами. На днях мэр Самары Иван Носков побывал в Октябрьском и Советском районах города, осмотрел гаражи, которые в советское время размещали вдоль проспекта Карла Маркса. Как говорят местные жители, их сейчас уже не используют. Глава Самара отметил, что такие бесхозные постройки являются проблемными для всего города.

— Будем постепенно их демонтировать и решать, как использовать освободившиеся территории — с пользой для города и его жителей, — отметил Иван Носков.

Территории, на которых снесли незаконные объекты, могут благоустроить. А владельцев законных построек будут призывать поддерживать порядок.

Что касается проспекта Карла Маркса, то незаконные гаражи оттуда вывезут, а сломанный бетонный забор возле гаражного массива — снесут. Ранее в Самаре решили заняться стихийным рынком на улице Антонова-Овсеенко.