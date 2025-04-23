Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 23 апреля

В Национальном банке обнародовали новые курсы валют на 23 апреля 2025 года, среду. Так, снижены курс доллара, курс евро и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 23 апреля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0251 белорусского рубля, 1 евро — 3,4765 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6692 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими на втоорник, 22 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля уменьшились. Заметнее скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0202 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0134 белрубля, а курс российского рубля стал легче 0,0107 белрубля.
Тем временем Белстат сказал, что каждый третий белорус имеет машину.