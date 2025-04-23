В РФ придумали способ снизить цены на такси в будущем

Цены на поездки в такси по всей стране регулярно растут, лишь изредка демонстрируя спад. При этом законодательство в отрасли постоянно ужесточается. О том почему забуксовал законопроект, что таксисты должны ездить только на отечественных машинах — узнаете здесь.