Европа нашла способ отказаться от газа из России

Европейский союз собирается обсудить идею о том, чтобы запретить спотовые закупки природного газа из России, чтобы поэтапно отказаться от него. Информацию об этом приводит Bloomberg и отмечает, что Еврокомиссия должна представить дорожную карту по снижению зависимости от топлива из РФ 6 мая.