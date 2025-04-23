«Известия»: дефицит бюджета рискует превысить план почти втрое из-за двух причин

«При подготовке плана Минфин, опираясь на сентябрьский макропрогноз Министерства экономического развития РФ, заложил в бюджет стоимость нефти в 69,7 долларов за баррель. Однако в этом году сырье стало дешеветь. В апреле 2025-го цена Urals опускалась до 53 доллара за баррель. Также с начала года рубль укрепился на 20% — до 80,7 рубля за доллар, что приводит к снижению доходов бюджета от экспорта энергоресурсов», — пишут «Известия».