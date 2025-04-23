На улицах Красноярска начали срезать асфальт и менять бордюры

Всего в этом сезоне приведут в порядок 57 участков дорог. 40 из них — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», остальные — за счёт городского бюджета. В списке — крупные магистрали, мосты и дороги в отдалённых районах. Также на десятках улиц выполнен так называемый сплошной ямочный ремонт — по сути, с полной заменой полотна.