На улицах Красноярска начали срезать асфальт и менять бордюры

В Красноярске стартовал масштабный дорожный ремонт. Об этом рассказали в городской администрации.
На улицы уже вышли бригады — в том числе на Взлётную, Ломоносова, Лесную, Свердловскую, Белинского и Дубровинского. Пока асфальтовые заводы только начинают запуск, рабочие занимаются фрезеровкой старого покрытия и заменой бордюров.
Первым объектом этого года стала улица Дубровинского. Здесь, по словам подрядчика, ремонт ведётся с соблюдением новых требований — с проектом организации дорожного движения, регулировщиками и ускоренным графиком.
Всего в этом сезоне приведут в порядок 57 участков дорог. 40 из них — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», остальные — за счёт городского бюджета. В списке — крупные магистрали, мосты и дороги в отдалённых районах. Также на десятках улиц выполнен так называемый сплошной ямочный ремонт — по сути, с полной заменой полотна.
Усилен контроль за подрядчиками: по каждому объекту составлен график с жёсткими сроками, назначены кураторы, подключены районные администрации и общественные наблюдатели. За срыв сроков подрядчикам грозят штрафы.
Щебёночно-мастичный асфальт и смеси нового ГОСТа — основной материал, который используют на магистралях. Все закупки подрядчики проводят самостоятельно, но с обязательным соблюдением требований контрактов.