Некоторые россияне досрочно получат выплаты перед майскими праздниками: о ком речь

Социальный фонд России досрочно выплатит детские пособия до конца апреля вместо мая из-за праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
«В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд до конца апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая», — рассказали в Соцфонде.
Как уточнили в фонде, досрочные выплаты коснутся только получателей, оформивших банковский перевод. Для тех, кто получает пособия почтой, выплаты пройдут в мае по обычному графику — до 25 числа, в зависимости от работы региональных почтовых отделений.
При этом выплаты из маткапитала на детей до 3 лет в мае поступят в обычные сроки — 5 числа.
Ранее Соцфонд опубликовал данные, согласно которым, в 2024 году СФР существенно нарастил финансирование социальных выплат. Объем средств на пенсионное обеспечение достиг 10,1 трлн рублей, превысив показатель прошлого года на 1,1 трлн.