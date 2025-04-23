В ГД придумали брать согласие соседей перед сдачей квартиры

Авторы идеи предложили письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду.
В России предлагают обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу собственных помещения в аренду. Соответствующий проект закона депутаты ГД в скором времени внесут на рассмотрение палаты парламента, выяснили журналисты.
«Предлагается дополнить статью 30 ЖК РФ, в соответствии с которой собственник жилплощадей обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к его квартире», — на пояснительную записку к законопроекту ссылается РИА Новости. Правило не будет распространяться на договоры, заключенные в соответствие со статьей 609 ГК РФ и зарегистрированные в соответствие с положениями ФЗ «О госрегистрации недвижимости».
По мнению авторов, собственники жилых помещений нередко нарушают права соседей, сдавая квартиры малознакомым людям на короткий срок. Депутаты предлагают ввести административную ответственность для граждан, предоставляющих жилплощади в аренду без заключения договора.
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