В ГД придумали брать согласие соседей перед сдачей квартиры

«Предлагается дополнить статью 30 ЖК РФ, в соответствии с которой собственник жилплощадей обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к его квартире», — на пояснительную записку к законопроекту ссылается РИА Новости. Правило не будет распространяться на договоры, заключенные в соответствие со статьей 609 ГК РФ и зарегистрированные в соответствие с положениями ФЗ «О госрегистрации недвижимости».