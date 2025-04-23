В Совфеде предложили пересчитать платежи ЖКХ из-за тёплой весны

Отопление подавалось в соответствии с обычным графиком. Однако, если оно было отключено в апреле, то в майских платежках это должно отразиться: сумма будет меньше. Сенатор, вместе с тем, посоветовал учесть формирование тарифов в условиях постоянно растущих цен на газ и другие виды топлива.