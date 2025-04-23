В Совфеде предложили пересчитать платежи ЖКХ из-за тёплой весны

Весна в 2025 году стала особенно теплой в ряде городов. Жители некоторых регионов почти не пользовались отоплением. В связи с этим член комитета Совета Федерации по устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов выступил с предложением обязать ресурсоснабжающие организации и УК произвести перерасчет платежей ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости.
Отопление подавалось в соответствии с обычным графиком. Однако, если оно было отключено в апреле, то в майских платежках это должно отразиться: сумма будет меньше. Сенатор, вместе с тем, посоветовал учесть формирование тарифов в условиях постоянно растущих цен на газ и другие виды топлива.
«Предлагаю обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры, но отопление продолжало подаваться по стандартному графику — граждане не должны оплачивать избыточное тепло, которое им фактически не требовалось», — заявил Олег Голов.
В Госдуме на этом фоне предложили ввести дополнительные критерии отключения отопления. Важно учитывать особенности тепловых сетей в разных регионах и погодные условия.