Приморье первым опробует аукционы на рыболовные участки в Японском море

Рыболовные участки в Приморском крае и Сахалинской области перешли на электронные аукционы — об этом сообщает издание Fishnews. Новый механизм заменил традиционные конкурсы для промышленного и любительского рыболовства.
Среди ключевых изменений — переход от конкурсного отбора, где учитывались не только финансовые предложения, но и социальные инициативы, к аукционной системе с фиксированными критериями. Эксперты отмечают, что это повысит прозрачность распределения ресурсов, но может усложнить доступ к промыслу для небольших предприятий. При этом для коренных народов, чьи права защищены законодательством, конкурсы остались единственным форматом — это позволит сохранить традиционный уклад жизни.
Первыми новую систему опробуют в Приморье. Три участка в Японском море, предназначенные для промышленного вылова анадромных видов рыб, выставлены на торги через платформу Российского аукционного дома. Торги назначены на 20 мая. Победители аукциона должны будут заключить соглашения об участии в социально-экономическом развитии прибрежных территорий — проекты документов уже опубликованы для общественного обсуждения.
Также в мае пройдёт аукцион по закреплению участка для любительского рыболовства в Сахалинской области. Там также предусмотрены обязательства по поддержке местных сообществ. Все подробности, включая координаты участков и условия соглашений, доступны на официальных ресурсах регионов.