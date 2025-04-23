Приморье первым опробует аукционы на рыболовные участки в Японском море

Среди ключевых изменений — переход от конкурсного отбора, где учитывались не только финансовые предложения, но и социальные инициативы, к аукционной системе с фиксированными критериями. Эксперты отмечают, что это повысит прозрачность распределения ресурсов, но может усложнить доступ к промыслу для небольших предприятий. При этом для коренных народов, чьи права защищены законодательством, конкурсы остались единственным форматом — это позволит сохранить традиционный уклад жизни.