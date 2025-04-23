Бюджет Приморья увеличился на 882 миллиона рублей

Законодательное Собрание Приморского края на апрельской сессии утвердило изменения в региональный бюджет на 2025 год, сообщает ИА DEITA.RU. Доходная часть выросла до 236,1 млрд рублей, расходная — до 272,1 млрд, дефицит установлен на уровне почти 36 млрд рублей.