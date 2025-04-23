Бюджет Приморья увеличился на 882 миллиона рублей

Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян, доходы увеличились на 881,7 млн рублей благодаря целевым безвозмездным поступлениям из федерального бюджета. Средства направят на развитие центров экономического роста, модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство новых поликлиник в Находке, Яковлевке, Михайловке и больничного комплекса в поселке Ольга.
Расходы бюджета также увеличились на 894,6 млн рублей. Дополнительно учтены остатки целевых средств специального казначейского кредита — 12,8 млн рублей — для ремонта и благоустройства детсада во Владивостоке. Поправки коснулись 16 из 20 госпрограмм: по семи увеличено финансирование, по девяти — снижено.
Наибольшее увеличение бюджета получили программы развития туризма (+290 млн рублей), формирования городской среды (+254,5 млн рублей) и физической культуры и спорта (+210,7 млн рублей). Деньги пойдут, в частности, на создание филиала Национального центра «Россия», благоустройство дворов и строительство спортивного стрелкового центра «Восток».
Дополнительно выделены средства на социальную поддержку приморцев (+178,3 млн рублей), развитие ЖКХ (+144 млн рублей), покупку спецтехники для ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья и строительство водоканалов.
В то же время значительно урезано финансирование программы охраны окружающей среды — минус 520,5 млн рублей из-за переноса строительства объектов переработки отходов на 2026 год. Часть средств направят на экологические исследования и разработку охранных зон.
Также снижены расходы на культуру (-62,2 млн), экономическое развитие (-50 млн) и образование (-41 млн рублей). При этом финансирование непрограммных направлений увеличено на 536 млн рублей для пополнения резервного фонда краевого правительства.