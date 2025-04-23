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Булки, сосиски в тесте и лимонады: В Госдуме недовольны питанием школьников

В Госдуме хотят уточнить порядок составления меню для школьных буфетов.

Источник: Комсомольская правда

Школьники, в большинстве своем, питаются в столовых. Они составляют рацион с учетом продаваемых в буфетах продуктов. Если ребенок годами ест булки и пьет лимонады, поменять норму со временем будет сложно. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Ксения Горячева, пишет ТАСС.

Парламентарий направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Она попросила объяснить выбор продуктов для продажи в школьных столовых. По словам депутата, родителей беспокоят позиции, представленные в меню.

«Если в буфете ребенок годами выбирает между булкой, сосиской в тесте и лимонадом, то именно это становится для него нормой… Школьное питание должно быть не просто формальностью, а реальным элементом заботы о здоровье детей», — подытожила Ксения Горячева.

В Совфеде, между тем, обратили внимание на платежки ЖКХ. Весна выдалась теплой, а потому многие жители не пользовались отоплением, однако заплатят по стандартным данным. В Совфеде предложили сделать перерасчет сумм.