Булки, сосиски в тесте и лимонады: В Госдуме недовольны питанием школьников

Школьники, в большинстве своем, питаются в столовых. Они составляют рацион с учетом продаваемых в буфетах продуктов. Если ребенок годами ест булки и пьет лимонады, поменять норму со временем будет сложно. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Ксения Горячева, пишет ТАСС.
Парламентарий направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Она попросила объяснить выбор продуктов для продажи в школьных столовых. По словам депутата, родителей беспокоят позиции, представленные в меню.
«Если в буфете ребенок годами выбирает между булкой, сосиской в тесте и лимонадом, то именно это становится для него нормой… Школьное питание должно быть не просто формальностью, а реальным элементом заботы о здоровье детей», — подытожила Ксения Горячева.
В Совфеде, между тем, обратили внимание на платежки ЖКХ. Весна выдалась теплой, а потому многие жители не пользовались отоплением, однако заплатят по стандартным данным. В Совфеде предложили сделать перерасчет сумм.