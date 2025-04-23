Дорожный ремонт стартовал в Красноярске

По поручению губернатора края Михаила Котюкова объекты ремонта выбирали с учетом мнения жителей. «План сезона составлен таким образом, что в первую очередь подрядчики выходят на магистральные улицы и затем уже приступают к дорогам районного значения. На выполнение определённых видов работ отведены конкретные временные рамки. В целом над подрядчиками усилен контроль. Назначены кураторы, которые будут регулярно выезжать на объекты. Кроме того, графики предоставлены районным администрациям, они также смогут проводить сверки и передавать необходимую информацию заказчику. По традиции будем привлекать на выезды по объектам общественных контролёров “Народного фронта”», — рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Антон Гетц.