Дорожный ремонт стартовал в Красноярске

Бригады работают на улицах Взлётная, Ломоносова, Лесная, Свердловская, Белинского, 2-я Хабаровская, проезде с Октябрьского моста на улицу Партизана Железняка и др. Дорожники фрезеруют асфальт и заменяют бортовые камни.
Всего же в этом сезоне будет отремонтировано 57 участков городских дорог — 40 из них обновят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», остальные — за счёт муниципального бюджета. На объектах заменят бортовые камни и асфальтобетонное покрытие.
Самые крупные участки на левом берегу — транспортный магистральный узел Советского района: Партизана Железняка, Белинского, Металлургов, Комсомольский проспект и Краснодарская. Также продолжат приводить в порядок дороги в Солнечном и Черемушках. Самые большие правобережные участки — это Свердловская и Вавилова. Кроме того, планируется отремонтировать четыре автомобильных моста. На нескольких десятках улиц проведут сплошной ямочный ремонт, это значит, что на участках полностью обновят дорожное полотно.
По поручению губернатора края Михаила Котюкова объекты ремонта выбирали с учетом мнения жителей. «План сезона составлен таким образом, что в первую очередь подрядчики выходят на магистральные улицы и затем уже приступают к дорогам районного значения. На выполнение определённых видов работ отведены конкретные временные рамки. В целом над подрядчиками усилен контроль. Назначены кураторы, которые будут регулярно выезжать на объекты. Кроме того, графики предоставлены районным администрациям, они также смогут проводить сверки и передавать необходимую информацию заказчику. По традиции будем привлекать на выезды по объектам общественных контролёров “Народного фронта”», — рассказал заместитель руководителя МКУ «УДИБ» Антон Гетц.
Торги по объектам национального проекта проведены в прошлом году. По итогам процедур определены подрядчики и заключены муниципальные контракты.
При выявлении грубых нарушений графиков к подрядчикам будут применяться штрафные санкции.